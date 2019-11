So sexy rockt Katie Cherry Los Angeles! Der Musikerin wird momentan ein großes öffentliches Interesse zuteil. Der Grund: Sie ist offenbar die neue Freundin von Schauspieler Ben Affleck (47). Der "Gone Girl"-Star soll die Blondine über eine VIP-Dating-App kennengelernt haben. Eines ihrer Dates wurde vor wenigen Tagen von Paparazzi fotografiert – seitdem ist Katie der neue Liebling der Fotografen. Und bei einem aktuellen Auftritt bot sie ihnen auch einen wirklich wundervollen Anblick!

Am Donnerstag besuchte die 33-Jährige ein Event in Los Angeles und war dort der absolute Hingucker! Die Beauty schritt in einem glitzernden Pailletten-Oberteil mit tiefem Dekolleté über den roten Teppich. Das süße Top hatte die Musikerin mit einem eng anliegenden, marinefarbenen Seidenrock kombiniert und setzte mit diesem Outfit ihre Figur optimal in Szene. Halbtransparente Pumps rundeten den sexy Look ab. Allerdings zeigte sich Katie an diesem Abend nicht mit Ben, stattdessen hatte sie eine Freundin an ihrer Seite.

Ob sich Ben derzeit wohl von öffentlichen Events fernhält? Der 47-Jährige hatte erst vor wenigen Wochen einen Rückfall und wurde stark betrunken bei einem Pokerspiel gesichtet. Katie hatte den Schauspieler zu diesem Ausflug begleitet und Bens Auftritt am Kartentisch gefiel ihr augenscheinlich gar nicht: Sie saß mit genervter Miene neben ihm.

Backgrid; ActionPress Katie Cherry, Freundin von Ben Affleck

Backgrid; ActionPress Katie Cherry (rechts) mit ihrer Freundin beim Boohoo-Event in Hollywood

ActionPress/Backgrid Ben Affleck und Katie Cherry bei einem Pokerspiel

