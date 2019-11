Oliver Sanne (33) ist weiter auf Krawall-Kurs! Erst gestern geriet der ehemalige Bachelor hart mit Bachelor in Paradise-Abgänger Aurelio Savina (41) aneinander. Beide Männer warfen sich wüste Beschimpfungen an den Kopf und der Vollblutitaliener kündigte sogar an, gegen Oli in den Boxring steigen zu wollen. Jetzt stänkerte der Rosenverteiler von 2015 aber nicht nur gegen Aurelio – sondern sah bei dem Resteformat und dessen Teilnehmern sogar Parallelen mit einer Story rund um eine "Sexorgie im Tierhotel".

In seiner Instagram-Story teilte Oliver einen Zeitungsartikel. Darin geht es um einen nicht kastrierten Kater, der sich während seiner Übernachtung in einem Tierhotel mit allen anwesenden Katzen vergnügt hatte. "Erinnert mich irgendwie an den ganzen Bachelor- und Bachelorette-Verein", kommentierte der 33-Jährige die Geschichte und schob hinterher: "Die meisten treffen sich auch immer auf komischen Gratis-Red-Carpet-Veranstaltungen."

Tatsächlich ist es mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die Ex-Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten sich nicht nur innerhalb der Rosen-Recycling-Sendung miteinander verpaaren. Nachdem in der aktuellen Staffel bekannt geworden war, das sowohl Marco Cerullo (30) und Meike Emonts als auch Michael Bauer (28) und Michelle Schellhaas schon vorab geturtelt hatten, gab Eddy Mock zu: "Die Leute, die das zusammen durchgemacht haben, die treffen sich auch wirklich wieder."

Getty Images Aurelio Savina in Frankfurt

Anzeige

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne

Anzeige

Instagram / eddy_mock Eddy Mock, Ex-Kuppelshow-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de