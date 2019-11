Wie sehen die heißen Badenixen aus Baywatch heute aus? Vor 30 Jahren startete in den USA die TV-Serie über die Rettungsschwimmer am Strand von Malibu. In ihren Badesachen kämpften David Hasselhoff (67) und seine Kollegen elf Staffeln lang um das Leben von Ertrinkenden und gegen alltägliche Probleme. 2001 fand das Kult-Format nach 243 Folgen ein Ende und die Schauspieler widmeten sich neuen Projekten. Von ihrem Sex-Appeal haben die Darstellerinnen allerdings gar nichts verloren!

Erika Eleniak (50)

Die heute 50-Jährige verkörperte in den ersten beiden Staffeln Shauni McClain. Ihr Ausstieg hatte einen pikanten Hintergrund: Sowohl in der Sendung als auch im echten Leben war das ehemalige Playmate mit Co-Star Billy Warlock (58) alias Eddie Kramer zusammen. Nach dem Ende der Beziehung trennte sie sich auch von ihrer Rolle. Nach ihrer Zeit am Set hatte die Blondine nur kleinere Jobs vor der Kamera ergattern können. Seit 2006 ist sie Mutter einer Tochter.

Pamela Anderson (52)

Nach Erikas Abschied mischte sich das Sexsymbol der 90er Jahre unter die Strand-Granaten. Von der dritten bis zur siebten Staffel schlüpfte Pamela in die Figur der C. J. Parker. Auch in der Zeit danach schaffte es die Schauspielerin immer wieder in die Schlagzeilen – sowohl durch Film und Fernsehen als auch mit ihrem Privatleben. Besonders ihre Beziehungen sorgten für Aufsehen: Sie war viermal verheiratet gewesen – doch keine Ehe hatte Bestand.

Alexandra Paul (56)

Die US-Amerikanerin war fünf Jahre lang als Stephanie Holden im roten Badeanzug und mit Rettungsboje in der Hand unterwegs. Auch im Anschluss hatte sie in TV-Formaten wie "Melrose Place" oder "Schlappe Bullen beißen nicht" Erfolg. Seit 2000 ist sie mit dem Schauspieler Ian Murray verheiratet.

Nicole Eggert (47)

Nicole spielte für zwei Jahre Summer Quinn – ihr Serien-Aus 1994 war allerdings nicht freiwillig: Sie geriet immer wieder mit dem Produzenten David Hasselhoff aneinander und wurde letztlich gefeuert. Seit 2000 ist sie mit Justin Herwick verheiratet, nachdem sie in erster Ehe mit dem Schauspieler Corey Haim (✝38) zusammen gewesen war. Größere Erfolge im Show-Business blieben allerdings aus.

Yasmine Bleeth

Die 51-Jährige wurde als Caroline Holden zum Publikumsliebling, stieg aber nach der siebten Staffel aus. Nach weiteren kleinen Rollen beendete die New Yorkerin 2003 ihre Schauspielkarriere. Zwei Jahre zuvor hatte sie wegen einer Festnahme Schlagzeilen gemacht: Wegen Kokainbesitzes wurde sie zu zwei Jahren auf Bewährung und 100 Sozialstunden verdonnert.

Gena Lee Nolin

Gena stürzte sich 66 Folgen lang als Neely Capshaw in die Fluten. Die ehemalige Miss Las Vegas arbeitete zudem als Model. Heute ist die Blondine in dritter Ehe mit dem Ex-Eishockeyprofi Cale Hulse verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Carmen Electra (47)

Carmen schaffte als TV-Rettungsschwimmerin den Durchbruch. Nach ihrer Zeit als Lani McKenzie wirkte sie in erfolgreichen Produktionen wie "Scary Movie", "Starsky & Hutch" und "Im Dutzend billiger 2" mit. Das Model war ein Jahr lang mit dem Basketballspieler Dennis Rodman verheiratet und von 2003 bis 2007 mit dem Musiker Dave Navarro (52).

Traci Bingham

Als Jordan Tate hatte sie 16 Folgen lang ein Millionenpublikum vor die Bildschirme gezogen – doch der Erfolg blieb danach aus. Neben ein paar TV-Auftritten hatte es das Model im Juni 1998 mit einer eigenen Fotostrecke in den Playboy geschafft.

Donna D’Errico

Die Leinwandschönheit hatte es in den 90er Jahren vom Playboy-Cover zum "Baywatch"-Star geschafft. Sie war mit Nikki Sixx, dem Bassisten der Rockband Mötley Crüe, verheiratet gewesen. Bis 2010 tauchte sie immer mal wieder in kleineren Rollen auf.

Nancy Valen (53)

Die TV-Beauty war als Schauspielerin und Model tätig und stand als Samantha Thomas für eine Staffel vor der Kamera. Danach drehte sie mit Stars wie Patrick Dempsey (53), Kevin Bacon (61) und Teri Hatcher (54). Seit 1994 ist sie mit dem Schauspieler Nels Van Patten verheiratet.

