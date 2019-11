Bibi (26) und Julian Claßen (26) plaudern über ihre Baby-Planung! Am Sonntag verkündeten die Web-Stars, dass sie ihren zweiten Nachwuchs erwarten. In einem neuen YouTube-Video erklärten sie nun, dass ihre Familie damit komplett ist: "Unsere Kinderplanung ist damit erst mal abgeschlossen", betonte die 26-Jährige. Trotzdem war Julian sich sicher: "Natürlich, wenn Bibi irgendwann noch mal schwanger werden sollte, dann werden wir das auch hinkriegen." Kind vier und fünf seien aber auf keinen Fall in Planung.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de