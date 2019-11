Cathaleya Wollny verzückt die Fans ihrer Tante! Erst im Dezember 2018 erblickte die Tochter von Calantha (19) das Licht der Welt. Der kleine Spross verzaubert seitdem nicht bloß ihre Mutter, sondern auch deren Geschwister! Die nehmen sich deshalb gerne Zeit für kleine Spieleinheiten mit ihrer Nichte. Auf Instagram postete Sarah-Jane (21) jetzt einen süßen Clip: Die 21-Jährige krabbelt in dem Video mit ihrer Hand zu Cathaleya. Die schnappt sofort nach ihrer Verwandten und fängt dann laut an zu lachen! "In diesem Sinne einen guten Morgen und einen schönen Start in den Tag!", schrieb Sarah-Jane zu dem Video.



