Am 10. November wurden im kalifornischen Santa Monica die 45. People's Choice Awards verliehen. Vor der Show heizten die Promis bereits den Red Carpet ein. Während Jenna Dewan (38) mit ihrem Babybauch und einem Strahlen im Gesicht in einem roten Kleid entzückte, setzten Stars wie Brittany Snow (33), Zendaya Coleman (23) und Kourtney Kardashian (40) auf luftige Outfits mit einer gewissen Portion Glamour. Gwen Stefani (50) besuchte das Event in einer futuristischen Robe von Vera Wang: mit asymmetrischem Schnitt, XXL-Schleife und Schleppe. Das Kleid hatte sie mit langen Samthandschuhen und Wildleder-Overknees kombiniert! Kein Wunder, dass die Sängerin bei der Preisverleihung den Titel "Fashion Ikone" abstaubte, was übrigens auch auf ihrem Dress stand!



