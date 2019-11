Margarita Nigmatullin (24) feierte am Mittwoch ihren 24. Geburtstag! Zu diesem Anlass ließ sich die Köln 50667-Darstellerin nicht lumpen, eine dekadente Feier zu organisieren: Mit ihren Freunden flog sie quer über den Ozean nach Dubai und verbrachte ihren Ehrentag in einer riesigen Villa am Strand. Natürlich durfte auch eine zweistöckige Torte mit aufwendigem Design nicht fehlen. "Heute bin ich 24 Jahre alt geworden und habe den Tag mit diesen besonderen Menschen gefeiert", freute sich die Influencerin auf Instagram.



