Was läuft denn nun zwischen Gerda Lewis (26) und Tim Stammberger (25)? Erst vor wenigen Wochen wurden die Ex-Bachelorette und ihr einstiger Rosenanwärter bei einem heimlichen Date in Straßburg gesichtet. Für viele Fans stand daraufhin fest: Nach der Trennung von Keno Rüst bandelt die Kölnerin nun mit dem Polizisten an. Beide stritten daraufhin ab, dass ihr Treffen romantischer Natur war. Nun wurde Gerda allerdings in einem verdächtigen Outfit erwischt – trägt sie etwa Tims Pulli?

Promiflash liegt ein Foto vor, dass die 26-Jährige in einer Kölner U-Bahn zeigt. Sie trägt einen weißen Hoodie der Marke Champion, mit dem sie auch Tim erst kürzlich auf seinem Instagram-Profil zeigte – reiner Zufall oder doch Indiz für eine Affäre? Vielleicht haben die zwei sich auch einfach unabhängig voneinander das gleiche Sweatshirt gekauft.

Seit ihrer Aussprache ins Straßburg scheint zwischen Tim und Gerda eigentlich Funkstille zu herrschen. Die Blondine verriet erst vor wenigen Tagen, zu welchen Bachelorette-Boys sie noch Kontakt hat – Tims Name fiel nicht. Er wiederum ist der ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sogar auf Social Media entfolgt.

Promiflash Gerda Lewis in einer Kölner U-Bahn

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im September 2019

Anzeige

Promiflash Gerda Lewis und Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de