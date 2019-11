Hält Simone Kowalski dem Druck, den ein Leben in der Öffentlichkeit mit sich bringt, nicht stand? Viele Fans sind nach dem Ende der Show von der Germany's next Topmodel-Siegerin enttäuscht. Nur selten ist der Lockenkopf in den sozialen Netzwerken präsent und zieht sich stark zurück. Modelkollegin Klaudia Giez (23) ahnt, was hinter dem Verhalten steckt. "Sie möchte sich nicht komplett fertigmachen, so einen kompletten Break-down bekommen, deswegen hat sie sich einfach zurückgezogen", erklärt die Moderatorin.



