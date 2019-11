Sarah Almoril (21) und Dee Jaxon haben sich getrennt! Erst Anfang des Jahres fanden die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Influencer zueinander. Nachdem es in ihrer Beziehung schon mehrere Monate gekriselt hatte, mussten sie sich nun eingestehen, keine gemeinsame Zukunft zu haben: "Ich habe sehr darunter gelitten, nicht nur unter diesem Hin und Her und der Trennung an sich, sondern auch in der Beziehung. Ich weiß einfach zu 100 Prozent, dass es die richtige Entscheidung ist", erklärte Sarah auf YouTube.



