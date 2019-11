Ein wichtiges Statement in der scheinbar perfekten Online-Welt oder zu viel Wirbel um etwas Natürliches? Vor wenigen Tagen stellten zwei Bloggerinnen unter Beweis, dass es für junge Mütter andere Prioritäten als einen durchtrainierten After-Baby-Body gibt: Nadine Niebrügge und Kimberly Devlin-Mania zeigten wenige Wochen nach der Entbindung ihre Körper ohne Retusche und Tricksereien. Während sich Enie van de Meiklokjes (45) im Promiflash-Interview beinahe schon wundert, dass ein alltäglicher Anblick so viel Resonanz hervorruft, feiert Sila Sahin (33) das Mama-Duo. Auch Sonya Kraus (46) begeistert sich für Kimberly und Nadine: "Ich finde es so süß, wie sie sich so selig angucken. So nach dem Motto: 'Komm, wir machen das jetzt mal.' Finde ich eine sehr coole Aktion", sagt die Mutter von zwei Söhnen auf der McDonald's Benefizgala 2019.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de