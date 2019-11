Seit einigen Monaten ist Sila Sahin (33) zweifache Mama. Bei einem ihrer ersten Red Carpets nach Noahs Geburt fehlt bei der Nachtschwestern-Darstellerin von After-Baby-Body-Druck allerdings jede Spur: "Ich bin in erster Linie Mensch und mir ist egal, was die anderen sagen oder denken. [...] Aber ich komme wieder in Shape, wartet ab", verspricht die Schauspielerin selbstbewusst im Promiflash-Interview bei der McDonald's Benefiz Gala 2019 in München. Na, bei so viel Motivation kann ja gar nichts mehr schiefgehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de