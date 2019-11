Erst im Frühjahr dieses Jahres musste Hilaria Baldwin (35) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Die Frau von Schauspieler Alec Baldwin (61) verlor ihr ungeborenes Baby. Einige Monate später erleidet sie nun wieder eine Fehlgeburt. "Ich bin wirklich am Boden zerstört… Ich hatte das nicht erwartet, als ich heute zu meiner Untersuchung ging. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll… Ich bin immer noch in einem Schockzustand", erklärt die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Account und teilt dazu einen herzzerreißenden Clip.



