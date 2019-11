Klaudia Giez (23) genügt ein Brautkleid nicht! Im September feierten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund Felipe ihre Verlobung. Über seine Vorstellungen für den großen Tag plaudert das Model total offen – und verrät im Promiflash-Interview auch, welche Ideen es für seinen Hochzeitslook hat. "Ja, also ich hätte schon gerne ein richtig krasses Hochzeitskleid, aber ich könnte mir vorstellen, nachdem die Trauung stattgefunden hat [...], dass ich mich umziehe und dann was Krasseres anziehe", erklärt die Moderatorin.



