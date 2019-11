Am Freitag beginnt die zweite Staffel von Dancing on Ice und eigentlich nutzen die Promis und Profis aktuell jede freie Minute auf dem Eis. Auch Nadine Klein (34) startete topmotiviert in die letzte Trainingswoche, machte die Rechnung allerdings ohne ihren Coach Niko Ulanovsky. ”Niko ist krank, Freitag ist die erste Live-Show. Leute, ihr müsst uns jetzt unbedingt die Daumen drücken, dass das noch irgendwie was wird", erklärte die Bachelorette von 2018 in ihrer Instagram-Story.



