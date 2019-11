Klares Statement von Denise Kappès (29)! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist momentan happy mit ihrem Freund Henning Merten. Und auch ihr Ex-Mann Pascal Kappés (29) ist längst wieder vergeben. Durch ihren gemeinsamen Sohn Ben-Matteo ist das einstige Paar aber nach wie vor verbunden. Doch der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller scheint in dem Leben des Einjährigen nicht die vorherrschende Papa-Figur zu sein. Diesen Eindruck erweckt zumindest ein neuer Post von Denise.

In ihrer Instagram-Story teilte die Berlinerin jetzt ein Blatt aus Bens Kita-Ordner zum Thema "Meine Familie". Darauf sind Fotos seiner Stiefschwestern Miley, Juna und Lea zu sehen, genau wie Denises Eltern, also seine Großeltern und seine Uroma. Und natürlich darf auch ein Bild von Bens Eltern nicht fehlen. Doch anstatt Pascal strahlt Denises neuer Partner Henning in die Kamera – für den Saarländer vermutlich ein Stich ins Herz.

Denise hatte schon im September im Promiflash-Interview verraten, dass ihr Söhnchen "Papa" zu Henning sagt. Kein Wunder, schließlich ist der Musiker fester Bestandteil im Leben des Kleinen. Das Trio flog nicht nur mehrfach zusammen in den Urlaub, sondern lebt schon seit einigen Monaten unter einem Dach.

Instagram / denise_kappes Henning Merten, Denise Kappès und Ben-Matteo im August 2019

Instagram / denise_kappes Ben-Matteos Kita-Ordner

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

