Anna Hofbauer (31) ist zum ersten Mal schwanger. Eigentlich sollte das Kind von ihr und Marc Barthel (30) erst Mitte Dezember zur Welt kommen – doch nun geschah es doch anders: Die ehemalige Bachelorette liegt bereits jetzt im Krankenhaus. Was genau passiert ist, erzählte Marc seinen Followern in seiner Instagram-Story: "Gestern früh, um 6:30 Uhr ist die Fruchtblase bei Anna geplatzt und wir sind relativ schnell ins Krankenhaus gefahren." Seit zwei Tagen befinde sich die 31-Jährige bereits in der Klinik und warte auf die Wehen. Während dieser Zeit wird das ungeborene Kind durch Antibiotika geschützt, die Anna intravenös zugeführt werden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de