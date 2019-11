Ronnie Ortiz-Magro (33) muss sich derzeit vor Gericht verantworten. Der Jersey Shore-Star ist gleich in sieben Punkten angeklagt. Im Oktober wurde der 33-Jährige von der Polizei getasert und verhaftet, als es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Ex Jen Harley kam. Er selbst ist sich allem Anschein nach aber keiner Schuld bewusst – und möchte nun auch das Gericht davon überzeugen.

Wie das US-amerikanische Magazin People berichtet, plädiert Ronnie auf unschuldig. Sollte der Richter das anders sehen, könnte ihm bis zu einem Jahr im Gefängnis drohen. Zu den Anklagepunkten gehört unter anderem Freiheitsberaubung. Die Polizei selbst beschrieb den Vorfall im Oktober wie folgt: "Das Opfer und der Verdächtige waren in eine körperliche Auseinandersetzung involviert. Die Polizisten mussten einen Taser an dem Verdächtigen anwenden, bei dem ein kleiner Kraftakt notwendig war. Es gab keinen weiteren Vorfall."

Das nächste Mal muss sich Ronnie am 12. November im kalifornischen Los Angeles vor Gericht begeben. Er und seine Ex-Frau Jen sind Eltern der 18 Monate alte Tochter Ariana Skye. Die beiden gerieten schon zuvor immer wieder wegen Beziehungstumulten in die Schlagzeilen. An Silvester 2018 soll Jen ihrem heutigen Ex einen Aschenbecher an den Kopf geworfen und ihn verletzt haben – Jen wurde damals verhaftet, Ronnie erstattete Anzeige gegen sie.

Getty Images Sammi Giancola und Ronnie Ortiz-Magro, Ex-Paar

Getty Images Ronnie Ortiz-Magro bei den MTV Movie And TV Awards 2018 in Kalifornien

Instagram / jennharley Jen Harley und Ronnie Ortiz-Magro

