Claudia Norberg würde auch im TV aufs Ganze gehen. Vor Kurzem bestätigte die Ex-Partnerin von Michael Wendler (47), dass sie in einem Fernsehformat ihren neuen Mr. Right suchen möchte. Doch würde die Blondine dort auch mit einem potenziellen Liebesanwärter knutschen? "Ich glaube, wir sind ja alle normale Menschen und wir leben alle das gleiche Leben und so kann man sich auch vor der Kamera küssen. Das ist ja ein ganz normaler Vorgang", erklärte die Wahlamerikanerin im Promiflash-Interview bei den GQ Men of the Year 2019 Awards.



