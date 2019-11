Tom Beck (41) entzückt die Fans mit seinem ersten Papa-Post! Seit Monaten fiebern der Alarm für Cobra 11-Star und seine Ehefrau Chryssanthi Kavazi (30) der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Die GZSZ-Darstellerin präsentierte immer wieder ihren kugelrunden Babybauch und konnte es zuletzt kaum erwarten, ihren Nachwuchs endlich auf der Welt begrüßen dürfen. Gestern verkündeten die beiden dann die frohe Botschaft: Ihr Sohn ist endlich da. Der stolze Daddy bedankt sich dafür jetzt bei seiner Liebsten.

"Danke an meine wundervolle, tapfere Frau Chryssanthi für das schönste Geschenk meines Lebens", postet Tom auf seinem Instagram-Kanal zu einem Bild mit seinem Sprössling. Kurz nach der Geburt versucht er, seine Freude in Worte zu fassen und ergänzt: "Augenringe bis zum Knie, aber der glücklichste Daddy auf Erden." Nach den Strapazen des großen Schwangerschafts-Endspurts genießt der frischgebackene Papa die Zeit mit dem neuen Familienmitglied beim Kuscheln im Bett offenbar in vollen Zügen.

Auch Chryssi ließ ihren Mama-Gefühlen auf ihrem Social-Media-Profil bereits freien Lauf: "09.11.19 – und auf einmal verändert sich das Leben und es ist noch schöner, als man es sich vorgestellt hat!" Wie der Sohnemann heißt, verriet das Paar bisher noch nicht.

Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck beim Echo 2018

Instagram / chriss_cross Tom Beck mit seinem Sohn

ActionPress/Frederic Kern/Future Image Chryssanthi Kavazi und Tom Beck im Oktober 2018

