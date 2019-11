Bibi (26) und Julian Claßen (26) werden zum zweiten Mal Eltern – doch diese freudigen News waren lange topsecret. Niemand ahnte, dass sich Sohnemann Lio (1) schon bald über ein Geschwisterchen freuen darf. Nun ist dieses süße Geheimnis allerdings gelüftet und die werdende Mama versorgt ihre Community endlich mit Babybauch-Schnappschüssen. "Die Zeit vergeht so schnell. Dieses Bild ist schon einige Wochen her und mittlerweile ist mein Bauch schon so gewachsen", hält der YouTube-Star zu einem nicht ganz aktuellem Pic auf Instagram fest.



