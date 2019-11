Anfang September wurde Wolke Hegenbarth (39) zum ersten Mal Mutter. Sie und ihr Freund Oliver Vaid bekamen einen Sohn. Ein Detail hat die Schauspielerin bisher für sich behalten: den Namen ihres Babys. Nun ist die Geheimniskrämerei endlich vorbei – Wolke hat gegenüber Gala verraten, dass ihr Kind Avi heißt. "Es gibt ihn im Israelischen, und es ist auch ein hinduistischer Name. Oliver ist ein halber Inder. Ich wollte unbedingt, dass mein Sohn etwas vom indischen Einfluss im Namen hat. Avi heißt Sonnenschein oder Sonne. Das fand ich zu Wolke so schön", sagte sie. Das ist aber nicht das Einzige, was die Neu-Mama ausgeplaudert hat...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de