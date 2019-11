John Legend (40) darf sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen! Privat läuft es für den Musiker derzeit gerade richtig rund. Mit seiner Frau Chrissy Teigen (33) und ihren gemeinsamen Kids ist der Popstar total happy und hat seine Liebsten sogar in einem Tattoo verewigt. Jetzt erhielt John eine Ehrung, die auch seiner Partnerin gefallen dürfte: Er wurde zum "Sexiest Man Alive" gekürt.

Mit dem Titel, der seit 1985 alljährlich vom People-Magazin verliehen wird, tritt der 40-Jährige in die Fußstapfen von heißen Muskelmännern wie Dwayne "The Rock" Johnson (47), Chris Hemsworth (36) und Idris Elba (47). "Ich war aufgeregt, aber hatte gleichzeitig auch etwas Angst, weil es jede Menge Druck mit sich bringt", verriet der Familienvater gegenüber dem Magazin und erklärte dazu: "Jeder wird ganz genau hinsehen und gucken, ob ich sexy genug bin, diesen Titel tragen zu dürfen." Vor allem, dass er der Nachfolger von Schauspieler Idris sei, mache es zu keiner leichten Aufgabe.

Während John sich offenbar erst noch an den Titel gewöhnen muss, ist Chrissy mega-stolz. Via Twitter freut sie sich, endlich mit der Welt teilen zu können, den heißesten Mann auf Erden ihren Mann nennen zu dürfen: "Mein Geheimnis ist raus. Ich habe mir den Traum erfüllt, den 'Sexiest Man Alive' flachgelegt zu haben. Was für eine Ehre!"

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei einer Gala

Getty Images Schauspieler Idris Elba

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen, 2019

