Janni Kusmagk (29) platzt der Kragen! Eigentlich gibt die Zweifach-Mama herzlich wenig auf abschätzige Netz-Kommentare. Doch die letzten Hater-Bemerkungen gingen der Surferin recht nahe. Einer behauptete zum Beispiel, dass ihr neugeborenes Baby Yoko fett sei. Mit einem emotionalen Instagram-Statement setzte sich Janni jetzt zur Wehr, auch wenn sie den Online-Pöblern keine Plattform bieten will. "Dennoch gibt es Momente, wo ich es einfach immer mal wieder erschreckend finde, was auf Instagram zum Teil so passiert. Irgendjemand sitzt da mit einem anonymen Profil und verbreitet so viel Hass", schrieb die Blondine in ihrer Story.



