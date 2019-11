Doppelte Freude für Queen of Drags-Star Bambi Mercury (32): Nicht nur ist die Berliner Drag-Bekanntheit ab kommenden Donnerstag in Heidi Klums (46) neuer ProSieben-Casting-Show auf dem begehrten Sendeplatz um 20:15 Uhr zu sehen. Auch privat hat die bärtige Beauty allen Grund zur Freude! Denn Tim, wie die Drag-Lady im wahren Leben als Mann heißt, wird bald Papa. Dies verriet er kurz vor Show-Beginn gegenüber Promiflash.

Ganz stolz verkündete Bambi im Gespräch mit Promiflash, dass er tatsächlich Vater wird – und das auch noch von Zwillingsmädchen. Zusammen mit seiner besten Freundin Anca, die sich mit seiner Hilfe künstlich befruchten ließ, wird es in wenigen Wochen Nachwuchs geben. Anca ist angeblich bereits in der 35. Schwangerschaftswoche. Die Zwillingsmädchen "wachsen dann bei ihr auf", erklärte Bambi weiter.

Auch wenn die beiden Mädchen bei der Mutter leben werden, will Tim seine Vaterrolle unbedingt wahrnehmen, wie er in einem Instagram-Beitrag vor Kurzem verriet. In dem Bildbeitrag sieht man den Nachwuchs bereits per Ultraschall. "Ich werde immer der Vater sein und helfen, wo ich kann. Und in Zukunft... ich denke, sie werden meine Kleider tragen!", schrieb der werdende Papa in dem zugehörigen Text.

Splash News Bambi Mercury, November 2019

Instagram / bambi_mercury Babybauch von Bambi Mercurys Freundin Anca

© ProSieben/Boris Breuer Bambi Mercury, Travestiekünstler

