Im Jahr 2017 nahm Melina Budde (22) an Germany's next Topmodel teil und belegte den 17. Platz. Danach zog sich die Oberhausenerin aus der Öffentlichkeit zurück. Inzwischen ist Melina wieder da – und zwar mit einem ganz besonderen Projekt: der 365-Tage-Challenge. Promiflash verrät sie: Es geht darum, Dinge ein Jahr lang nicht mehr aufzuschieben, sondern alles, was man sich immer vorgenommen hat, umzusetzen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de