Erwarten Andre Schiebler (28) und seine Nicole ein Baby? Zwischen den zwei YouTubern wird es offenbar immer ernster. Der ApeCrime-Star zog nicht nur vor einiger Zeit in das Haus seiner Frau – seit mehreren Monaten versucht die Brünette zudem, schwanger zu werden. Ein neues Video der beiden Turteltauben lässt ihre Fans nun auf Babynews hoffen: Darin kündigen Nicole und Andre große Neuigkeiten an – und verraten, dass sie aktuell das Gaming-Zimmer des Influencers umfunktionieren: "Aber machen wir alles selber tatsächlich? Mit Streichen und kleine Möbel Aufbauen und so was?" Ob da wohl ein Kinderzimmer entsteht?



