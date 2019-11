Bibi Heinicke (26) schwebt im absoluten Mama-Himmel! Kurz nach Sohnemann Lios allererstem Geburtstag am 4. Oktober folgt unter dem Dach der YouTube-Familie schon der nächste Meilenstein: Julians (26) Mini-Me kann nun schon richtig laufen! "Mein Mama-Herz platzt gleich vor Stolz", freut sich die Zweifach-Mama in spe in einer Instagram-Story, in der ihr kleiner Blondschopf ihr fröhlich in die Arme rennt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de