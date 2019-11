Am Donnerstag startet Queen of Drags auf ProSieben mit Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) in der Jury. Letztere hat Promiflash nun verraten, dass ihre Co-Juroren absolute Profis seien. Außerdem betonte die Eurovision Song Contest-Gewinnerin von 2014, wie unterhaltsam die Dreharbeiten gewesen seien: "Es war extrem lustig. Wir hatten so einen Spaß, gerade wir auch als Jury. Wir haben miteinander geweint, gelacht, wir haben miteinander gefeiert. Es war eine sehr beschwingte Produktion."

