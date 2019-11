Iris Aschenbrenner (39) ist endlich Mama geworden! Im Sommer hatte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin stolz verkündet: Sie erwartet ihr erstes Kind. Laut Plan sollte der Junge am 14. November das Licht der Welt erblicken. Der Kleine hielt sich jedoch nicht an diese Abmachung – er machte sich am 9. November auf den Weg. Fünf Tage zu früh! "Er kam dann nach Blasensprung und bei fast vollständig geöffneten Muttermund gerade noch per Kaiserschnitt!", erzählte die Schauspielerin in einem Interview mit Promiflash. Ihr Söhnchen wiege 3.590 Gramm, sei 52 Zentimeter groß und "wunderschön".

