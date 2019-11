Ende August feierte Dieter Bohlen (65) nach 16 Jahren sein Bühnencomeback: In Berlin gab er ein Livekonzert. Weil die Nachfrage so enorm war, ging er auf Tournee. Der erste Teil der Tour endet am siebten Dezember in München – und danach soll vorerst Schluss sein; bis auf zwei Auftritte wird der Produzent seine Konzertreihe 2020 nicht fortsetzen. Doch was ist der Grund dafür? "Mehr schaffe ich einfach nicht. Ich möchte nicht Raubbau an meinem Körper betreiben. Wenn ich jetzt so weitermache, würde ich irgendwann die Quittung dafür kriegen, gesundheitlich. Der Stress ist mir einfach zu viel", erklärte er gegenüber Bild.



