Wie reagiert eigentlich Chrissy Teigen (33) darauf, dass ihr Mann John Legend (40) zum attraktivsten Mann der Welt gekürt worden ist? Gerade erst wird der Musiker vom People-Magazin zum "Sexiest Man Alive" ernannt. Für viele Fans nicht gerade verdient: Nach der Bekanntgabe wurde der neue Titel des "All of Me"-Interpreten heiß diskutiert – positiv und negativ. Doch was denkt eigentlich seine Frau Chrissy darüber?

Auf Twitter reagierte Chrissy nun auf die Ehrung ihres Partners – und diese Reaktion war mit einer fetten Portion Humor versehen: "Von jetzt an geht's abwärts", lautete ihre amüsierte Prognose für ihren Göttergatten. Einen größeren Erfolg scheint John in den Augen seiner Frau nicht mehr erreichen zu können. Ihre zwei Kids könnte das Ereignis aber nicht weniger interessieren, wie ein herrlicher Clip von der heimischen Teigen-Legend-Couch bewies: Auf die Frage, ob sie stolz sei, dass Papi der attraktivste Mann der Welt ist, antwortete Töchterchen Luna (3) genervt: "Können wir jetzt den Film weiterschauen?"

Dass sich viele darüber aufregen, dass ausgerechnet John den Titel bekommen hat, trübt Chrissys Euphorie keinesfalls: Auf Twitter erwähnt sie die Ehrung ihres Herzbuben sogar extra häufig: "Der 'Sexiest Man Alive' hat mir gerade ein Schinkensandwich gemacht", berichtete sie stolz im Netz.

Getty Images Luna Simone und Chrissy Teigen im Juni 2019

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen in Los Angeles im November 2019

Getty Images Musiker John Legend

