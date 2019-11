Im Kino-Hit "Das perfekte Geheimnis" legen die Figuren großen Wert auf ihre Heimlichkeiten – wie sehen die Darsteller das wohl privat? Bei den GQ Men of the Year Awards 2019 wurde der Streifen in der Kategorie Film ausgezeichnet. Vor Ort schilderte Jessica Schwarz (42) im Promiflash-Interview ihr Verhältnis zu Heimlichkeiten in der Liebe: "Es hat immer irgendwie so einen leicht negativen Touch – aber Geheimnisse können ja auch eine Fantasie beflügeln. Ich finde es wichtig, dass man jemanden mit Geheimnissen kennenlernt und die sollten sich auch nicht so schnell verpuffen." Kollege Florian David Fitz (44) zeigte sich dagegen weniger begeistert von derartigen Mysterien, auch wenn er Freiraum und ein bisschen Abstand schätzt. "Ein Geheimnis ist ja meistens das, was der andere gerne wissen möchte und man enthält es ihm vor – und das, glaube ich, braucht man in einer Beziehung nicht", erklärte der Schauspieler seine Sicht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de