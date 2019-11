Thore Schölermann (35) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Der Moderator gab seiner Jana (32) nach neun Jahren Beziehung im September das Jawort. Diese Entwicklung gefällt ihm ausgezeichnet: "Ich bin sehr, sehr froh, dass ich endlich diesen Schritt gegangen bin und Jana geheiratet habe", meinte er im Promiflash-Interview bei den GQ Men of the Year 2019 Awards und erzählte außerdem, warum er jetzt so gerne auf seine Hand schaue.



