Cathy Hummels (31) kann ihre Fans beruhigen: Sie achtet gezielt auf ihren Body und es ist alles gut! Erst vor rund einem Monat sorgte sich die Web-Community lautstark um die Gesundheit der Influencerin – einige User waren der Meinung, Cathy sei in letzter Zeit etwas zu schlank geworden. Diesen Befürchtungen nimmt die 31-Jährige jetzt im Promiflash-Interview aber den Wind aus den Segeln. Sie habe zwar tatsächlich etwas abgenommen, betreibe aber bewusstes Feintuning an ihrem Körper: "Ich mache echt viel Barre-Training – also Kraft-Training – und wollte einfach ein bisschen mehr Muskulatur im Körper aufbauen." Außerdem werde sie durch ihren Sohn Ludwig (1) auf Trab gehalten, der intensiv von seiner Mama bespaßt und umsorgt werden will. "Aber ich bin gerade total glücklich, ich finde meinen Körper super, ich fühle mich so gut wie nie", stellt die Designerin abschließend klar.



