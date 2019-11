Heiko Lochmann (20) überraschte kürzlich mit einem Geständnis. Der einstige YouTuber hat seit Längerem eine feste Partnerin an seiner Seite. Doch viel scheint er über seine Beziehung nicht offenbaren zu wollen. "So wird das auch in Zukunft weiterlaufen. Man muss nicht alles mit der Welt teilen, gerade bei solchen Themen", erklärt er im Promiflash-Interview bei der McDonald's Benefiz Gala 2019. Sein Zwillingsbruder Roman (20) packt in dem Video aber noch ein paar Details über das Paar aus.



