Peer Kusmagk (44), Eric Stehfest (30), Jenny Elvers (47) oder auch Nadine Klein (34) – sie alle und noch sechs weitere Promis wagen sich am Freitag auf die rutschige Fläche von Dancing on Ice. Wochenlang trainierten die Nachwuchs-Eisläufer für die wohl gefährlichste Show Deutschlands. Aber welcher Star gilt schon jetzt als Favorit? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt und sehen eindeutig Eric an der Spitze. Von den knapp 4.000 abgegebenen Stimmen holt er mehr als die Hälfte ein und liegt damit weit vor Platz zwei – Ex-Bachelorette Nadine.



