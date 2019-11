Anne Wünsche (28) macht sich für Mamas stark – genauer gesagt: für deren Körper! Die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin hat selbst bereits zwei Kinder zur Welt gebracht. Die Töchter Juna und Miley sind ihr ganzer Stolz und die Influencerin scheint in ihrer Mutterrolle aufzugehen. Was allerdings ihren After-Baby-Body betrifft, war Anne nicht immer so selbstbewusst: Anfangs hat sich die YouTuberin unwohl gefühlt, doch damit ist jetzt Schluss!

Mittlerweile stellt Anne gerne ihre heißen Kurven zur Schau, auch als Mutter! Wenn sie bei Männern gut ankäme und als Milf – also als Mutter, die als sexuell attraktiv gilt – bezeichnet werde, sei das für sie "ein Riesen-Kompliment", machte sie auf Instagram deutlich. Die Unsicherheit in Bezug auf den eigenen Körper würde auch durch eine zu kritische Sichtweise der Frauen auf sich selbst verursacht: "Die Risse am Bauch, die schwabbelige Haut, Haarausfall, hängende Brüste, Dammschnitt, Stresspickel, übermüdete Augen…Ich will meinen Körper deshalb nicht aufgeben, sondern neu lieben lernen und sexy sein können", stellte die 28-Jährige unmissverständlich klar.

Und genau aus diesem Grund präsentiere sich Anne auch oftmals aufreizender als vielleicht andere Mütter im Netz: "Natürlich gibt es Mamis und Frauen, die sich so niemals zeigen würden – okay! Völlig in Ordnung, wirklich!"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Miley und Juna im November 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Miley und Juna

