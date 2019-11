Kristin Davis (54) war es am Set von Sex and the City manchmal zu wild! Die US-Amerikanerin stand von 1998 bis 2004 für das erfolgreiche TV-Format vor der Kamera. Als wohlerzogene, manchmal etwas verklemmte Charlotte York schlug sie sich mit ihren drei Freundinnen durch die New Yorker Dating-Welt und lernte viele Männer kennen. Doch als Schauspielerin hat sie eine Sex-Szene total verabscheut!

In der dritten Staffel landete die Vollblut-Romantikerin in der Kultserie mit einem Kerl im Bett, der sie während des Akts mit frauenfeindlichen Worten überhäufte. Die gesittete Charlotte war von dem Benehmen geschockt – doch auch Kristin hatte sich bei den Dreharbeiten alles andere als wohlgefühlt. "Ich habe es wirklich gehasst. Ich habe es so sehr gehasst", betont die 54-Jährige in der Show Watch What Happens Live.

15 Jahre nach dem Serien-Aus tauchte Kristin noch in ein paar Nebenrollen auf – doch widmet sich mittlerweile ganz anderen Projekten: Als zweifache Adoptivmama genießt sie ihr Eltern-Dasein und setzt sich nebenher für Charity ein.

United Archives GmbH Kristin Davis als Charlotte in "Sex and the City"

United Archives GmbH Der "Sex and the City"-Cast

Getty Images Kristin Davis 2019

