Heidi Klum (46) ist total verliebt in ihren Ehemann Tom Kaulitz (30)! In den vergangenen Wochen stand die Modelmama für ihre neue Show Queen of Drags vor der Kamera. Auch gegenüber den Kandidatinnen wollte die 46-Jährige nicht verbergen, wie sehr sie ihren Partner schätzt – das verrät Show-Teilnehmerin Katy Bähm (26) nun Promiflash: "[Sie hat uns] intime Sachen erzählt hat, wie alles bei ihr läuft und solche Sachen und wie stolz sie auf ihren Mann ist. Sie ist ja immer so: 'Mein Mann, mein Mann, Tom, Tom.'"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de