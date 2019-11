Wenn das keine heißen Geburtstagsgrüße sind! Jennifer Aniston (50) ist und bleibt Everybody's Darling. Nicht nur bei den Zuschauern ist die Schauspielerin extrem beliebt, sondern auch bei den amerikanischen Talk-mastern. So küsste sie erst vor wenigen Wochen Moderatorin Ellen DeGeneres (61) im Fernsehen. Neben Ellen steht auch Jimmy Kimmel (52) ganz oben auf Jens Freundesliste. Anlässlich seines Geburtstags schickte sie ihm nun besondere Grüße!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 50-Jährige einen Schnappschuss von sich und Jimmy, zu dem sie schrieb: "Er ist einer der tollsten Menschen, die ich kenne. Happy Birthday!" Jens Outfit auf dem Bild ist simpel, aber heiß: Knappe Jeansshorts und ein enges weißes Tanktop, das so transparent ist, dass ihr dunkler BH samt Nippelabdruck zu sehen ist. Der 52-Jährige lächelt neben ihr mit einer Schnorchelmaske auf dem Kopf in die Kamera und trägt ein hautenges Unterhemd sowie bordeauxfarbene Boxershorts mit Totenköpfen. Seit über einem Jahrzehnt sind die beiden TV-Stars bereits miteinander befreundet.

Auf Instagram ist Aniston übrigens ein absoluter Neuling. Erst Mitte Oktober postete sie ihr erstes Selfie und bekam als Willkommensgeschenk gleich über 15 Millionen Likes. "Und jetzt sind wir auch alle Instagram-Freunde. Hallo, Instagram" kommentierte sie ihr Bild, auf dem sie zusammen mit ihren ehemaligen friends-Kollegen zu sehen ist.

Instagram / theellenshow Jennifer Aniston und Ellen DeGeneres, "The Ellen Show", Oktober 2019

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston, November 2019

Instagram / jenniferaniston Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry und Jennifer Aniston

