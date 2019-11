Was will das amtierende Bachelor-Pärchen seinen Fans mit diesem Mützchen sagen? Um Andrej Mangold (32) und seine Jennifer (26) kursierten in der Vergangenheit immer wieder Baby-Spekulationen – kein Wunder, immerhin präsentieren sich die zwei stets verliebt im Netz. Den Turtelpics nach zu urteilen, glaubte ihre Community gern, dass die zwei in ihrer Beziehung den nächsten Schritt wagen wollen. Auf Instagram teilte der Basketball-Profi vor wenigen Tagen schließlich einen Schnappschuss, auf dem seine Liebste eine niedliche Eisbär-Mütze in der Hand hält. Könnte die vielleicht ein Hinweis auf ein gemeinsames Kind sein? Die Promiflash-Leser sind skeptisch...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de