Sky and Tami rocken auf TikTok! Die beiden Spanier haben auf der beliebten Lip-Sync-App schon beinahe zehn Millionen Follower und erfreuen diese mit ihren kreativen Tanzvideos, witzigen Sketchen und generell unterhaltsamen Clips. Doch was macht den Erfolg des Paares aus? "Wie ich immer sage: Wenn man Träume hat, muss man sich dafür auch Ziele stecken und täglich dafür arbeiten", erklärte Sky Odin (29) jetzt im Promiflash-Interview auf der Glow by dm in Berlin.



