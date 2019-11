Anna Schürrle (32) ist ganz stolz auf ihren André (29). Im April dieses Jahres wurden der Fußballer und die YouTuberin Eltern einer Tochter. Jetzt erzählt die gebürtige Kasachin, dass der Kicker sich als Papa "perfekt" anstellt und für die zweisprachige Erziehung der kleinen Kaia auch fleißig Russisch lernt. "Er hat ein Talent für Sprachen und jetzt ist er gerade in Moskau. Also wird das noch mal unterstützt durch das Land, aber ja: Er macht sich sehr gut", verrät Anna im Promiflash-Interview bei den GQ Men of the Year 2019 Awards.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de