Julita ist wieder schwanger. Das verkündete die Influencerin am Mittwochabend im Netz. Auf YouTube gewähren sie und ihr Freund Florian Thiele Einblicke in den Moment, in dem sie von der Schwangerschaft erfahren haben. Beim ersten Blick auf den Test brach Julia sofort in Tränen aus, wie das Video zeigt. Die Producerin und ihr Schatz hatten schon ein Jahr lang versucht, ein Baby zu bekommen. Nun ist es endlich so weit.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de