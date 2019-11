Daniela Katzenberger (33) lässt ihre Fans bekanntlich regelmäßig und gerne an ihrem Alltagswahnsinn teilhaben – süße Momente mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (52) und Tochter Sophia (4) gehören selbstverständlich dazu. In ihrer Instagram-Story hielt die Katze nun fest, wie die Schlafenszeit im Hause Katzenberger-Cordalis aussieht: Die Vierjährige singt sich selbst in den Schlaf – und zwar mit Laserkraft 3Ds Hit "Nein Mann"! Oder versucht da jemand, einfach die Nachtruhe hinauszuzögern?



