Wegen ihrer Schwangerschaft kehrte Nina Noel (31) der TV-Serie Krass Schule – Die jungen Lehrer den Rücken. Mittlerweile ist ihr Söhnchen zwei Monate alt. Im Promiflash-Interview verriet die 31-Jährige nun, wie sie über ein Comeback denkt: "Wenn man bei ‘Krass Schule’ mitspielt, dann muss man in Köln leben. Das heißt, ich müsste mit dem Kleinen nach Köln ziehen. Teilweise hat man so, so lange Drehtage und das ist mit einem Säugling aktuell so nicht vereinbar." Prinzipiell sei Nina jedoch offen für eine Rückkehr.

