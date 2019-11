Madeleine von Schweden (37) ist Mama von drei Kindern: Leonore (5), Nicolas (4) und Adrienne (1) sind der ganze Stolz der jüngsten Tochter von König Carl Gustav (73). Von ihrer royalen Abstammung wissen die Sprösslinge jedoch nichts! "Sie leben in ihrer Welt und glauben, so zu sein wie alle anderen", erzählte Madeleine in einem Interview mit Bunte. Verheimlichen wolle die 37-Jährige ihren Kids aber nichts: Irgendwann werde der richtige Zeitpunkt kommen, meinte sie.



