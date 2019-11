Wie sollte eigentlich Claudia Norbergs Traummann sein? Im vergangenen Jahr gaben die Unternehmerin und ihr Ehemann Michael Wendler (47) ihre Trennung bekannt. Demnächst will die Blondine in der Reality-Show "Promis gehen auf Partnersuche" eine neue Liebe finden. In einem Gespräch mit Promiflash verrät sie nun, was sie sich bei einem Partner wünsche: "Ich glaube, dass ich erst mal einen guten Charakter brauche. Ja, so eine Art Häuptling, der ein gutes Selbstbewusstsein hat, der entscheidungswillig ist."



