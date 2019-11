Katy Bähm (26) deckt die kleinen Tricks der Drag-Welt auf! Aktuell ist die Perücken-Designerin in der ersten Staffel der TV-Show Queen of Drags zu sehen. In aufwendigen Looks und mit heißen Performances begeistert der Travestie-Künstler die Jury um Heidi Klum (46), Conchita Wurst (31) und Bill Kaulitz (30). Doch wie schafft es die Berliner DJane, ihren Schritt dabei ebenfalls wie den einer Frau aussehen und ihr Geschlechtsteil verschwinden zu lassen? Das verriet Katy nun gegenüber Promiflash!

Enge Kleider, Bodysuits und kurze Röcke – bei den Königinnen der Bühne ist viel Geschick gefragt, damit ihre Genitalien bei einem Auftritt nicht herausfallen. Auf Nachfrage von Promiflash erklärte Katy: Solche Malheure würden mithilfe von "Tucking" vermieden. "Der Penis wird mit einem Tape-Band weggeklebt ... Die ersten Male ist das Gefühl unangenehm, aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran!", schilderte sie.

Doch wie funktioniert das genau? In einem Video bei YouTube wird das Verfahren von der amerikanischen Dragqueen Trinity Taylor dargestellt: So werden die Genitalien zunächst mit Klebeband nach hinten festgeklebt und daraufhin mit einem speziellen Höschen fixiert. Anschließend wird dessen Farbe durch Selbstbräuner an den Hautton angepasst.

